Procedure voorzittersverkiezingen Open Vld stilgelegd

Bij de online stemming bleek er een technisch probleem, waardoor de procedure onmiddellijk werd stilgelegd en helemaal opnieuw zal worden overgedaan.

De verkiezing van de opvolger van Gwendolyn Rutten werd al eens uitgesteld als gevolg van de coronamaatregelen. Maandagmorgen moest de liberale stembusslag dan effectief uit de startblokken schieten, maar een technisch probleem gooide opnieuw roet in het eten. De gerechtsdeurwaarder van kandidaat Egbert Lachaert achterhaalde echter dat er een bug zat in het online systeem. Daarop werd het stemsysteem meteen offline gehaald en de procedure stilgelegd. Op de facebookpagina van Lachaert valt te lezen dat je via verschillende browsers meermaals kon stemmen. "Een majeur probleem", zegt hij. Volgens de voorzitter van het Kiescomité is het de bedoeling dat de hele procedure- online en telefonisch - volledig wordt overgedaan.