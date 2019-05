Procedure verbod op pulsvisserij nu al gestart

In navolging van de nieuwe Europese regeling heeft minister Koen Van den Heuvel de procedure opgestart voor het instellen van het verbod op vissen met elektrische pulsvaartuigen in de 12-mijlszone voor onze Belgische kust.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere uit Roeselare (CD&V), was lange tijd pleitbezorger van eerlijke regels rond pulsvissen en is tevreden met de beslissing:

“Van zodra de Europese regelgeving deze zomer van kracht is, kan België met onmiddellijke ingang een verbod op pulsvisserij instellen in de 12-mijlszone, de territoriale wateren. Ik ben verheugd te vernemen dat Vlaams minister Koen Van den Heuvel nu al de procedure voor het verbod opgestart heeft. Ik ben een grote voorstander van het verbod, want sportvissers en professionele kustvissers klagen aan dat, eens een pulsvaartuig gepasseerd is, er voor hen nog weinig te vangen valt. Het tongbestand zou volgens hen sterk onder druk staan en er zelfs op achteruit gegaan zijn.”

Pulsvisserij is een techniek waarbij platvis, die vaak half ingegraven in de zeebodem verstopt zit, met een stroomstoot opgeschrikt wordt om in de netten te komen.