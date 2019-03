Problemen met kraantjeswater in Hulste

In Hulste bij Harelbeke mogen de bewoners van een viertal straten nog zeker het hele weekend geen kraantjeswater drinken.

Er zijn problemen met de kwaliteit ervan. De vervuiling treft de bewoners van de Barzestraat, Blauwhuisstraat, kleine Harelbekestraat en de Wantestraat. Nog zeker tot maandag mogen ze niet drinken van het leidingwater. Ook tanden poetsen en koken met het water is afgeraden. Douchen of toilet doorspoelen is geen probleem. De Watermaatschappij onderzoekt de zaak, spoelt de leidingen en deelt ondertussen water uit.