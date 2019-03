Problemen door verzande Blankenbergse havengeul

Door het stormweer van de afgelopen weken is de havengeul van Blankenberge grotendeels verzand. De verzanding kan bij laag water voor gevaarlijke situaties zorgen voor de scheepvaart die de haven in en uit moet.

De sterke stroming en golfslag van afgelopen weken hebben ervoor gezorgd dat er een zandpakket van 4 meter is bijgekomen tussen de staketselkoppen. Bij laag water komt zelfs een deel van het zand boven het wateroppervlak uit. Zo raakten vandaag twee jachten vast in de zandbank. De boten konden zichzelf intussen wel losmaken en verder varen. Bij hoog tij kan men met de nodige voorzichtigheid wel nog binnen of buiten varen.

Baggerwerken

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) maakt zo snel mogelijk het nodige baggermaterieel vrij om de zandbank te verwijderen. De baggerwerken zullen midden volgende week starten en zullen zo’n twee tot drie weken in beslag nemen