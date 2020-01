Privé-MRI-scan in Sluis succes bij West-Vlamingen

Jan Veryser, een arts-radioloog uit Ieper, is een eigen centrum voor medische beeldvorming gestart in Sluis, net over de Belgische grens. En dat wordt druk bezocht omdat er amper een wachttijd is.

Het Open MRI ZEN is er speciaal voor mensen die bang zijn voor de scanner of te zwaar zijn voor het toestel. Er komen nu al elke maand 600 mensen langs. In ons land staat die groep van patiënten in de kou. Volgens Jan Veryser gaat het in West-Vlaanderen alleen al om 25.000 mensen. Maar de wachttijd bij Zen in Sluis is nauwelijks een dag. (lees verder onder de foto)

Zen in Sluis is een initiatief van radiologen Jan Veryser en Jurgen Vanslembrouck. Na tien jaar ervaring in ziekenhuizen bij ons openen ze nu dus hun eigen centrum voor medische beeldvorming. Dat is op Nederlands grondgebied, maar dicht bij de grens. In ons land is zo'n privé-MRI-centrum verboden.

Grote doelgroep

Dat, en het feit dat dit type scanner niet meer in ons land bestaat, daar spelen de twee West-Vlaamse radiologen op in. "Je hebt toch wel veel meer mensen dan je denkt die niet graag in kleine ruimtes zitten en ook niet in de buis van een MRi willen. In het open systeem is het voor hen wel mogelijk om het onderzoek te ondergaan." Ideaal daarbij is de projector in de scanner, waarmee ze filmpjes kunnen afspelen om de aandacht af te leiden.

Een standaardscan kost in Sluis voor Belgen 99 euro, maar het ziekenfonds bij ons betaalt dat niet terug. Toch willen ze bij Zen niet spreken van "medisch toerisme". "Want," klinkt het, "zwaarlijvige en claustrofobe mensen kunnen gewoon nergens anders terecht."