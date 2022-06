Prinses Elisabeth doopt onderzoeksschip Belgica uit Zeebrugge

Prinses Elisabeth heeft zaterdag het onderzoeksschip Belgica officieel gedoopt in Gent. Het schip lag al enkele maanden in Zeebrugge.

Kort na 16 uur sloeg de prinses een fles stuk tegen de boeg van het wetenschappelijke pronkstuk, dat de komende decennia marien onderzoek zal uitvoeren met geavanceerde technologie. De plechtigheid voltrok zich in Gent, de peterstad van de Belgica.

De nieuwe Belgica vertrok in april nog op missie naar de Middellandse Zee, na een eerste bezoek van koning Filip aan het schip. De bouw van het paradepaardje, dat 71 meter lang is, heeft 54 miljoen euro gekost. Het is uitgerust met de modernste wetenschappelijke apparatuur, zoals een 'dynamic positioning system', dat het schip tot op een halve meter nauwkeurig kan laten stilliggen. Dat is een troef bij het nemen van bodemstalen.

Het is ook een stiller schip dan zijn voorganger, wat minder verstoring in zee veroorzaakt, belangrijk voor het bestuderen van zeedieren in zee.

De RV Belgica zal de komende decennia een sleutelrol spelen in het Belgische en Europese mariene onderzoek. Dankzij het nieuwe schip zullen mariene wetenschappers hun meerdaagse of meerweekse expedities kunnen voortzetten en uitbreiden in Belgische wateren en daarbuiten.

Het schip is niet de eerste Belgica van ons land. De originele boot werd gebouwd in 1984 maar is na één miljoen vaarkilometers aan Oekraïne cadeau gedaan.