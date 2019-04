Prinses Astrid bij Voedselbank West-Vlaanderen

Prinses Astrid heeftl een werkbezoek gebracht aan Kuurne, voor een uiteenzetting bij de Voedselbank West-Vlaanderen. Ze woont er een panelgesprek bij over 'Armoedebestrijding en Voedselverspilling".

De Voedselbank West-Vlaanderen, veertien OCMW's en CAW West-Vlaanderen hebben het logistiek platform Food Act 13 opgericht, samen met verdeelorganisaties, Colruyt en Aldi. (Lees verder onder foto)

In het project schakelen ze mensen uit de sociale tewerkstelling in, zoals werknemers van maatwerkbedrijven. Niet-verkochte etenswaren in warenhuizen halen ze op, om het te verdelen onder hulpbehoevenden.

Op vandaag bereikt de West-Vlaamse voedselbank ruim 14.000 mensen. Het grootste deel van het voedsel komt van Europa, maar vanaf 2020 is die bijdrage onzeker. De voedselbank tracht nieuwe kanalen te vinden. Sinds kort kan ze alvast rekenen op Food Act 13, zo kreeg de prinses te horen.14 OCMW’s werken hierin samen met warenhuizen.