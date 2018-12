Prins Laurent special guest op kerstloop Brugge

Vrijdagavond vond in aanwezigheid van prins Laurent de 8ste editie van de kerstloop in Brugge plaats.

De wedstrijd staat ieder jaar in het teken van een aantal projecten voor het goede doel. Dit jaar gaat het om de Brugse basisschool Spermalie, een school voor slechthorende of dove kinderen, slechtziende of blinde kinderen en kinderen met spraak en taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast ook om de Vzw Viro, een nieuwe organisatie in de zorg en ondersteuning voor personen met een beperking. Ten derde om Leif West-Vlaanderen die ijvert voor laagdrempelige dienstverlening rond het levenseinde. En ten slotte om Vi-Ge Noordzee, de Brugse sportvereniging voor personen met een visuele handicap.

Verslag van de wedstrijd zie je zondag in een uitgebreid verslag in Sport West Extra.