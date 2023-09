Primeur: Vrijwilligers begeleiden oudere kankerpatiënten thuis

Als eerste in Vlaanderen start de eerstelijnszone regio Waregem met een project waarbij vrijwilligers aan huis komen om oudere mensen met kanker te begeleiden. Het initiatief is deel van een internationaal onderzoek.

De getrainde vrijwilligers gaan tweewekelijks langs en maken de patiënten ook wegwijs in het zorgaanbod.

Rollenspel

Via een rollenspel leren vrijwilligers hoe ze een luisterend oor zijn voor mensen met kanker en hoe ze hen de juiste weg wijzen naar zorg- en welzijn. De eerstelijnszone Waregem met zeven gemeenten is uitgekozen voor dit onderzoeksproject van de Ugent en VUB dat zich richt op 70-plussers.

"Dat is een groep die vaak wat vergeten wordt", zegt international trainer Else Gien Statema (VUB/UGent). "Ze hebben andere noden dan jongere mensen met kanker. Kanker is niet altijd hun eerste of grootste probleem. Soms hebben ze al andere gezondheidsproblemen die ook meespelen. Informatieverwerking is op die leeftijd veranderd soms ook. Er zijn andere noden waar we met dit project hopen mee een antwoord op te bieden."

(lees verder onder de foto)

Zinvolle invulling met pensioen

Ook het netwerk Palliatieve Zorg en de ziekenhuizen in Kortrijk en Waregem zijn partner. Vrijwilliger Wendy Pycke uit Avelgem is verpleegkundige, maar in haar job ontbreekt de tijd om echt te praten: "Mijn mama heeft de diagnose gehad van borstkanker. Borstkanker zit al in de familie. Ik merkte dat men bepaalde dingen niet durft te zeggen tegen de partner. Ze voelen al dat ze een belasting zijn voor hun partner en ze willen daar niet nog eens het emotionele aan toevoegen."

Dirk zocht een zinvolle invulling van zijn pensioen: "Zeker in deze tijd waar veel contacten gedigitaliseerd zijn en waar mensen heel moeilijk toegang krijgen tot bepaalde vormen van dienst- en hulpverlening denk ik dat persoonlijke contacten met mensen nog altijd het best werken."

In de eerstelijnszone zijn heel wat initiatieven, aan de vrijwilligers om die kenbaar te maken.

"Ik denk bijvoorbeeld aan ons zwembad De Treffer in Waregem waar er speciale zwemlessen zijn voor mensen met kanker, maar dat is niet echt bekend. Er zijn ook verschillende praatgroepen in de regio waar mensen terechtkunnen", zegt Niels Verhenne van Eerstelijnszone regio Waregem.

De studie maakt deel uit van een internationaal onderzoek in zes Europese landen.