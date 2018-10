Primeur voor West-Vlaanderen: bitcoinautomaat in Vlamertinge

De tweede two-way bitcoinautomaat van het land wordt nu zaterdag geplaatst in het Ieperse dorp Vlamertinge, dat is een primeur voor onze provincie. De eerste van het land staat in Sint-Truiden.

"Ieper is een van de weinige Belgische steden met een echte bitcoin community, die het betaalsysteem introduceert in de handelszaken in de buurt", zegt automaatverdeler Andy Vansimpsen. "We mikken ook op gebruikers uit Frankrijk. Momenteel komen mensen zelfs uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg naar Sint-Truiden, waar voorlopig nog de enige bitcoinautomaat staat van België.

Cash voor digitale munten, en omgekeerd

Via de automaat kan je cash geld inruilen voor digitale munten, zoals bitcoin, maar het werkt ook in de andere richting. Bitcoins verkopen voor cash kan je nog niet op heel veel plaatsen in Europa. Wij limiteren ons wel tot bedragen van 2.000 euro per dag om witwaspraktijken tegen te gaan. Het toestel is beveiligd met een plofkoffer en wordt elke dag geledigd. De voordelen van bitcoin zijn legio. Probeer bijvoorbeeld maar eens kosteloos over te schrijven naar Australië in minder dan een half uur. Met bitcoin lukt dit perfect."

De automaat wordt geplaatst in de winkel VIPC Computers. "Het toestel kan gebruikt worden tijdens de openingsuren van mijn zaak", aldus uitbater Koenraad Rosseel. "Bij mij kunnen klanten betalen met bitcoin, wat veel praktischer en veiliger is dan een gewoon betaalsysteem. Wie met bitcoin wil betalen, moet met zijn smartphone enkel een QR-code scannen op mijn tablet."

'Ieper Bitcoinstad'

'Ieper Bitcoinstad' is een lokale groep vrijwilligers, die bitcoins probeert te introduceren in de streek. "Ons platform bestaat al enkele jaren en ontstond vanuit het eenvoudige idee 'zou het niet cool zijn om een pintje in bitcoin te betalen in Ieper?' Ondertussen voerden een 15-tal handels- en horecazaken uit de Westhoek het betaalsysteem in", zegt programmeur Thomas Goemaere, die het platform mee oprichtte. "Wij brengen elke maand bitcoingebruikers en beginners uit de streek bijeen op café om info uit te wisselen."