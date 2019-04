Primeur voor Brugse AZ Sint-Jan: heupimplantaat vooraan ingeplaatst

Bij het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is voor het eerst een heupimplantaat geplaatst via de voorste toegangsweg. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

De plaatsing van zo'n heupprothese is niet eenvoudig, omdat er nogal wat schroeven aan te pas komen, en het een intensieve opdracht is. Tot nu was het daarom onmogelijk geacht dat het implantaat -op maat gemaakt-via de voorste toegangsweg veilig te plaatsen was.

Het AZ Sint-Jan heeft het een eerste keer toegepast in november vorig jaar, en heeft het ondertussen met succes al een tweede keer uitgevoerd.

Door het heupimplantaat vooraan in te brengen kan de patiënt sneller herstellen, en is het risico kleiner dat de heup ontwricht raakt.