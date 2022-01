Primeur: volledig lichtplan dat vriendelijk is voor vleermuizen in Ieper

Ieper zet als eerste stad in Vlaanderen een volledig plan op met verlichting die vriendelijk is voor dieren, vooral vleermuizen.

In Ieper komen ongeveer 14 verschillende soorten vleermuizen voor, waaronder ook een aantal zeldzame. Vleermuizen zijn nachtdieren en mijden licht. De korte golflengtes van nachtelijk kunstlicht (blauw-groen) schrikken vleermuizen af met impact op hun jachttijd en vliegroutes. Om hun overlevingskansen te vergroten is doordachte verlichting belangrijk: indien mogelijk worden lichtpunten weggenomen of wordt het lichtspectrum van bestaande lichten aangepast naar oranjerood.

Valentijn Despeghel, schepen van Natuur: “Na een selectie van prioritaire verblijfplaatsen van vleermuizen werden ook de prioritaire vliegroutes in kaart gebracht. Zones waar beekvalleien drukke wegen kruisen, wegen in of aan de rand van natuurgebieden … werden in detail bekeken. Dit resulteerde in een kaart met 555 prioritair aan te pakken lichtpunten van de in totaal 7699 op Iepers grondgebied. Voor elk lichtpunt wordt bekeken wat aangewezen is: omschakeling naar faunavriendelijke verlichting, naar dimbare LED, of om het lichtpunt eventueel helemaal weg te nemen."

In Zillebeke, een deelgemeente van Ieper, werd al in 2019 zogenaamde faunavriendelijke verlichting geplaatst.