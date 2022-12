Primeur: Virtuele assistent helpt leerlingen in klas

De leerkracht hoeft daardoor niet meer tussen te komen bij opdrachten van leerlingen, handleidingen zijn verleden tijd.

Stap per stap

Via een camera en projectie weet de leerling met Arkite perfect wat hij moet doen. Stap voor stap steekt hij zo bijvoorbeeld een volledige bovenplaat in elkaar. Die moet een kweekkast om op een zo compact mogelijke manier groenten gaan kweken.

"Als we een repetitieve handeling willen aanleren of aanbrengen aan de leerlingen, kunnen we dat laten projecteren door de Arkite en op die manier kunnen de leerlingen met een minimum aan ondersteuning eigenlijk grote oplages van een bepaald afgewerkt product gaan maken", zegt Robbie Vanbaelenberghe, leerkracht Praktrijk aan SBSO De Varens in Sint-Andries bij Brugge.

Digitale assistent

Arkite is een soort van digitale assistent die bij de leerkracht bijspringt tijdens de lessen. "Inderdaad dat klopt, ik leer de Arkite alles aan, ik toon alle stappen aan de 3D-infraroodcamera en dan maak ik er eigenlijk een projectie die dan mijn job overneemt bij de leerlingen.

Dit is een Belgisch innovatief product dat ze ook al bij bedrijven gebruiken, zoals bij CNH in Zedelgem. Maar nu dus voor het eerst ook op school.

"Als we jongeren al vrij vroeg met nieuwe technologieën, met nieuwe technieken in aanraking kunnen brengen dan komen ze effectief bij de maatwerkbedrijven of productiebedrijven in aanraking met deze technologie dat geeft hen meer kansen, mogelijkheden en kan vooral eigenlijk wat ze vandaag de dag doen ze veel sneller nieuwe zaken doen bijbrengen", vertelt Johan Smeyers van Arkite.

Het is de bedoeling om het Arkite-systeem verder uit te rollen in het onderwijs.