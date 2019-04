Primeur: paardenrennen in De Haan

In een aantal Europese landen werden er al paardenrennen georganiseerd op het strand. De Haan krijgt de primeur om dit voor het eerst aan de Belgische kust te doen. Er werd een hippodroom aangelegd op het strand. De paarden zullen het per twee tegen elkaar opnemen. Per rendag komt er dan één grote winnaar uit de bus.

Opmerkelijk is dat de organisatie afhankelijk is van de getijden. De paardenrennen vinden plaats op een strook van 350 meter bij laagtij. Bij hoogtij verdwijnt de baan in de zee.