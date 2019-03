Primeur: orgaandonatie digitaal in Kortrijk

Als eerste stad in België biedt Kortrijk zijn inwoners de kans om zich online te registeren voor orgaandonatie. Dat kan via het thuisloket op de website.

Zo moet je niet meer langsgaan op het stadhuis en kan je dit elk moment van de dag regelen.

‘Meest aantal donoren per inwoner’

Jaarlijks sterven 100 Belgen die op een donororgaan wachten. In september 2017 pakte Kortrijk uit met een opvallende campagne: ‘Eén orgaandonor kan tot 8 mensenlevens redden’. Met succes! Vandaag telt Kortrijk 6.664 orgaandonoren.

(lees verder onder de foto)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Kortrijk is nu al de stad met het grootste aantal donoren per inwoner. Ik heb als parlementslid de wet vorig jaar versoepeld. Door de registratie volledig te digitaliseren en dus veel makkelijker te maken, mikken we op 1 geregistreerde Kortrijkzaan op 10”.

Ruth Vandenberghe, schepen van dienstverlening: “Kortrijk streeft naar een klantgerichte dienstverlening. Online orgaandonatie ontlast mensen van administratie en wachttijden. In de Beste Stad van Vlaanderen kunnen levens gered worden met een simpele klik.”