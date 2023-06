Primeur: Oostende heeft eerste Beweegschool

Ook de Puzzel is er van overtuigd dat beweging de ontwikkeling van kinderen sterk stimuleert. Vanaf september past de school het bewegend leren hier toe in alle mogelijke vakken. Juf Nikki, Beweegschool De Puzzel Oostende: "Wat merken we nu? Door lessen op een andere manier te geven, gaan kinderen dingen plots heel graag doen. En we behalen dezelfde doelen."

Chris Vandecasteele, algemeen directeur Scholengroep Stroom: "Een uniek project in Vlaanderen. We haalden de mosterd uit Nederland. Daar is wetenschappelijk bewezen dat bewegen de kinderen zowel motorisch als cognitief vooruit helpt. Hun concentratie en leervermogen is beter."

(lees verder onder de foto)

Veel kinderen hebben het ook steeds moeilijker om stil te zitten. Misschien daarom dat de leerkrachten wel gewonnen zijn voor deze nieuwe manier van lesgeven.

Juf Mauranne, Beweegschool De Puzzel Oostende: "Je gaat meer naar buiten. Je zit zelf meer in beweging. Je komt zelf minder snel in de sleur terecht. Voor mij echt wel een positieve ervaring."

Of ze echt beter onthouden en meer opsteken zullen ze volgend jaar nog moeten bewijzen, maar de kinderen houden er wel van.