Primeur in De Panne: huwelijk in openlucht, met zicht op zee

Sinds kort kunnen huwelijksceremonies in De Panne nu ook in de openlucht plaatsvinden. Deze voormiddag greep een huwelijkspaar voor het eerst die kans.

Op de gemeenteraad van 12 juli 2021 werd het voorstel om huwelijksceremonies in de buitenlucht te organiseren, goedgekeurd. Hierdoor kan je in De Panne nu ook kiezen voor een huwelijk met zicht op zee. De gekozen locatie is The Deck: het dakterras ter hoogte van De Rampe.

Vandaag, op 24 juli, werd voor het eerst gekozen om het huwelijk te voltrekken op The Deck.