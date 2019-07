Primeur! Cactusfestival voor het eerst uitverkocht

Vandaag start in Brugge Cactusfestival. En wie nog geen tickets heeft, is eraan voor de moeite. Het festival is nog voor de start voor het eerst volledig uitverkocht.

Headliner vanavond is Oscar and The Wolf. De Belgische band vulde de afgelopen jaren al enkele keren het Sportpaleis maar keert nu toch terug naar een wat kleiner publiek.

Ook de komende dagen kunnen festivalgangers genieten van een gevarieerd aanbod aan artiesten. "We hebben een heel breed publiek en zorgen er dus elk jaar voor dat er voor elk wat wils is", aldus directeur Patrick Keersebilck. "Dat is dit jaar zeker gelukt. We hebben ook een grote variatie aan genres en een mooie mix tussen gevestigde internationale namen en nieuw talent."