Prijsbeest Nembo stuk van zijn oor afgebeten

Bianca Vanbelleghem en haar man gingen maandagavond met hun hond Nembo wandelen langs de Armentierssteenweg in Mesen. "Toen we passeerden langs een voormalige hoeve bij de Ierse Vredestoren werd hij aangevallen door een andere hond, die zonder leiband het voetpad opliep", vertelt ze. "We deden er alles aan om Nembo te verdedigen. Toch raakte Nemo gewond aan de neus en vooral aan het oor. De politie bracht achteraf het stukje van het oor terug, dat gevonden was op de plaats van de aanvaring, maar het was te laat om dit er nog aan te naaien.”

Voor de eigenaars is dat een ramp, want Nembo is een prijshond. Zeker een keer per maand neemt hij deel aan allerlei schoonheidswedstrijden in binnen- en buitenland: hij werd al Belgisch, Luxemburgs en internationaal kampioen. “Een van de criteria is dat de hond niet agressief mag zijn. We hebben al heel wat tijd en middelen geïnvesteerd in deze Engelse mastiff, die nu vijf jaar is. Vier jaar geleden was Nembo al eens aangevallen door dezelfde hond op dezelfde plaats, die ook toen geen leiband droeg. Ik deed toen geen aangifte, maar stond wel in voor de dierenartskosten."

Eigenaar betwist de feiten

Ghislain Bossaert, de eigenaar van de bijtende hond, betwist de eerste aanval en stelt nu ook vragen bij de recente aanvaring. "Wanneer ik niet thuis ben, zit Teddy binnen. Wanneer ik hem buiten laat, kan hij niet over de elektrische draden door zijn halsband."

Burgemeester Sandy Evrard (MLM) herinnert aan het zonaal politiereglement: "Er kunnen boetes opgelegd worden tot 70 euro voor wie honden niet aan de leiband houdt. Het stadsbestuur zal de Mesenaars sensibiliseren in onze bewonersbrief, die binnenkort wordt uitgestuurd. Ik mag er niet aan denken dat er een kind gebeten wordt."