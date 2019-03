Prijs voor verlaagde Leieboorden Kortrijk

Jaarlijks kent het Infopunt Publieke Ruimte de prijs toe. Kortrijk en de Vlaamse Waterweg kregen in het ICC in Gent vanmiddag de juryprijs én de publieksprijs.

In totaal waren er vijftig inzendingen voor de prijs beste openbare ruimte. De Leieboorden in Kortrijk maar ook ‘Breekbaar land’, het ontwerp voor de onthaalsite van de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede waren bij de vijf genomineerden.

De site van de Leieboorden kaapt de prijs weg en dat bijvoorbeeld ook voor de neus van de Singel Noord in Antwerpen.

In totaal waren er vijftig inzendingen voor de prijs publieke ruimte die een erkenning is voor goed opdrachtgeverschap, kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van een project.

Van parking naar stadsplein

Het Kortrijkse stadsbestuur sleepte in het verleden al enkele nominaties in de wacht voor deze spraakmakende onderscheiding en kon dit jaar de inspanningen voor de vernieuwing van het stadscentrum verzilveren. Burgemeester Vincent Van Quickenborne is bijzonder opgetogen:

“Alle Kortrijkzanen zijn trots op de verlaagde Leieboorden. Waar vroeger een streepje onzichtbaar water een autoparking in twee sneed, gaven we er nu de Leie terug aan de Kortrijkzanen. We zien dat de omgeving van de Broeltorens hierdoor helemaal opleeft met vele nieuwe en vernieuwende horecazaken. In deze legislatuur willen we die tendens verderzetten door de verlaagde Leieboorden door te trekken tot het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide, met onder meer een jachthaven in het centrum van de stad.”