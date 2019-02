Prijs schoolzwemmen stijgt minder dan verwacht

De tarieven voor het schoolzwemmen voor de Kortrijkse basisscholen stijgen minder dan verwacht. Er is dus opluchting, want de stad legt bij. Tot 50 cent per zwembeurt. Anders was dit een veel duurder verhaal geworden.

Gisteravond vond er een uitgebreid overleg plaats tussen de stad en de verschillende scholengroepen. Al enkele weken was er onrust over de tarieven in het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide dat vrijdag opengaat. De stad countert nu die onrust.

Stad legt 50 cent per zwembeurt bij

De basisscholen in Kortrijk betaalden tot nu in het oude Mimosazwembad en het Magdalenabad minimum 75 cent per zwembeurt. In het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide dat vrijdag opent is dat 1 euro en 60 cent. Dat zou een verdubbeling zijn, maar de stad beslist nu om 50 cent per zwembeurt bij te leggen. De prijs stijgt zo nog steeds, maar minder gevoelig .

Stad organiseert aanbesteding voor schooltransport

Het nieuwe zwembad in Zwevegem is ook van zwembadbouwer Lago en kent dezelfde tarieven. Er is bovendien ook een samenwerking met Kortrijk. De Sint-Amandsbasisschool Zuid ligt naast het oude Mimosazwembad. Nu moeten de leerlingen met de bus naar het zwembad, sowieso duurder maar ook daar probeert de stad de prijs te drukken. Kortrijk wil het schoolvervoer bundelen en meer afstemmen op elkaar. Bovendien zouden ook andere schoolactiviteiten (sport, cultuur) mee betrokken worden in de deal.

Oppositiepartij CD&V 4.0: eerste stap

Roel Deseyn (CD&V 4.0): “Het is een eerste stap. De stad doet een geste die te waarderen is maar nog niet voldoende is om de aanzienlijke stijging op te vangen. De acties van ouders en politiek hebben al een resultaat geboekt, wat laat en nog te beperkt wel. Een aansporing om door te gaan. Ik zal er alvast over tussenkomen op de volgende gemeenteraad.”

