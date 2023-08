Preuteleute zet Paulusfeesten op zijn kop

In Oostende heeft Preuteleute een succesvol optreden gegeven op de Paulusfeesten. Een thuismatch voor frontmannen Sebastien Dewaele en Tom Vanryckeghem, en daar kwam ook heel veel volk op af. De Paulusfeesten zijn vorige woensdag begonnen, morgen is de laatste dag.

"Ik denk dat er toch wel 15 à 20.000 man op dat plein zullen staan voor Preuteleute en Belgian Asociality. We denken toch wel de kaap van de 100.000 te halen", zegt Philippe Monseweyer van de Paulusfeesten.

"Preuteleute heeft veel te danken aan Paulusfeesten"

Duizenden toeschouwers stonden letterlijk opeengepakt.

"Doet ons dat wat? Natuurlijk doet ons dat wat", vertelt Tom Vanryckeghem van Preuteleute. "Dat went niet".

Maar Bas en Tom spelen dan ook thuis. En het DNA van de Paulusfeesten zit ook in Preuteleute.

Sebastien Dewaele van Preuteleute: "Dat is te danken aan dat we het hier hebben kunnen beginnen doen, dat we hier de vrijheid hebben gehad om onze ‘kiesacherij’ naar de wereld te brengen. En dat ze hier allemaal versteld stonden.

We stonden zelf ook versteld dat we zo’n vuiligheid konden naar de wereld brengen. Merci, Paulusfeesten! En als het bij momenten al eens over de schreef gaat, niemand maalt erom."