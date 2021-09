Preuteleute zet Leffingeleuren in vuur en vlam

Leffingeleuren is wellicht het laatste festival van de zomer. En net als vorig jaar, is het toch weer een alternatieve versie geworden.

Gisteravond waren alle ogen alvast gericht op Preuteleute, een ongewone keuze, want Leffingeleuren is een muziekfestival. Maar de mannen van Preuteleute zijn wel heel gelukkig dat ze hier eindelijk kunnen spelen. En het publiek eigenlijk ook.

Tom Vanrijckeghem, Preuteleute: "Een vreemde eend in de bijt? We staan hier alleen vanavond, veel vreemder kan het niet zijn. Leffingeleuren hebben we nog nooit gedaan. Als kind zijn we hier naar heel grote bands komen kijken. We hebben het gemaakt hé?"

Leffingeleuren is dit jaar eigenlijk nog een corona-alternatief. Maar het festival wil toch wel weer terug naar hoe het vroeger was.