Preus lik 30 met Wannes Cappelle en Wim Willaert

Hij vertelt onder meer hoe Ploegsteert, nog altijd zijn meest bekende nummer, er bijna niet eens gekomen was. "We hadden het er zelfs bijna niet op gezet. Het was ons tweede album en het eerste was geen groot succes geweest. De werktitel van het tweede album was 'Niet voor de radio'. Zeker niet voor de radio, er zat een beetje frustratie in. Dat was eigenlijk een heel persoonlijke plaat. En dan was er één nummer over een coureur. Dat ging raar zijn. Ik was er wel zeer tevreden over. En toen speelden we in 'De Laatste Show', toen een zeer druk bekeken programma. Het was de eerste keer dat we daar mochten optreden in zo'n programma. Ze hadden gevraagd of we 'Ier bie oes' wilden spelen, een ander liedje. Ik vond dat een zeer goede keuze. En plots, helemaal op het laatste moment, vroegen ze of we Ploegsteert wilden spelen. En ze gingen daar beelden van Frank Vandenbroucke op monteren. En dat was eigenlijk een geniale zet van die mensen. De volgende dag was plots alles anders."