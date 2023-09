Preus Lik 30 met Sebastien Dewaele en Wendy Van Wanten

Wendy Van Wanten is sinds haar deelname aan het Nederlandse ‘Pin Up Club’ het alter ego van Iris Vandekerckhove. Het is een typetje, maar ook een uitlaatklep. “Wendy is altijd een beetje therapie geweest voor mij. Ik kan me zo uitleven. Mensen waarderen het trouwens dat ik een deugnietje geweest ben”, vertelt Wendy.

Stadsgenoten

Ook acteur Sebastien Dewaele heeft leuke herinneringen aan Wendy, al was het voor hem niet meteen duidelijk dat de zangeres ook een Oostendse is. “Dat Wendy een Oostendse was, dat heb ik maar later geweten. Maar over ‘Pin Up Club’ werd op school gesproken”, vertelt Sebastien.