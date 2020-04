Pretparken: 'Twee weken nodig om te heropenen'

Alle pretparken zijn zich volgens Lemey volop aan het voorbereiden voor heropening. Zo worden de wachtrijen aan de attracties aangepast en zijn mondmaskers besteld voor het personeel. Dat gebeurt in afwachting van een beslissing van de overheid over een mogelijke openingsdatum.

Eerder in de week liet Belgoparks nog weten dat de pretparken gezamenlijke initiatieven nemen om een veilige heropening van de pretparken in ons land mogelijk te maken. De wachtrijen worden waar nodig langer gemaakt en er komen markeringen waarbij men per gezin op voldoende afstand van anderen kan aanschuiven. De wachtrijen, beugels en eventuele andere delen van attracties worden ontsmet.

Nieuwe maximumcapaciteit

Alle andere zaken waarbij men de social distancing niet kan garanderen, worden opgeschort. Daarnaast willen de parken een nieuwe maximumcapaciteit bepalen. Daarbij zijn tickets bijvoorbeeld enkel nog te koop op datum. Ook de capaciteit van bepaalde attracties zal aangepast worden om telkens de nodige afstand te garanderen.

Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen, die zich zal buigen over de maatregelen en een mogelijke exitstrategie.