Pretparken opnieuw populair in herfstvakantie

Bellewaerde deed het goed door de Halloween-attracties. De cijfers van 2017 werden geëvenaard en het park eindigde op 750.000 bezoekers. Bellewaerde viert al sinds 2001 Halloween in het park. "Halloween Fiësta Mortal was ook dit jaar zeer succesvol dankzij de mix van gehalloweeniseerde attracties, verbluffende decors, magische shows, angstaanjagende spookhuizen en nocturnes met muzikaal vuurwerk."

De Halloween-periode vertegenwoordigt ongeveer 12 procent van het totale bezoekerscijfer. Bij Plopsa luidt het dat ze "zeer tevreden" zijn over de bezoekersaantallen in de herfstvakantie in de Belgische Plopsa-parken, voornamelijk met de resultaten in Plopsa Indoor Hasselt. "Gezien ons seizoen nog doorloopt tot en met het einde van de kerstvakantie, communiceren we de absolute aantallen op het einde van ons seizoen."