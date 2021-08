Pretparken doen het niet slecht, maar hopen op versoepelingen

Pretparken Plopsaland in De Panne en Bellewaerde Park in Ieper hopen dat er vanaf 1 september ook voor hen nog wat versoepelingen van de coronamaatregelen inzitten. Dat is nu voorlopig nog niet het geval.

Ze zijn daarvoor wel nog in overleg met minister Demir. Intussen kijken zowel Plopsaland als Bellewaerde al bij al met een positief gevoel terug op de zomervakantie. Ondanks het slechte weer en de beperkende maatregelen vielen de bezoekerscijfers best mee. Filip Van Dorpe, Bellewaerde Park: "We zitten momenteel op een gemiddelde van 5.000 tot 6.000 bezoekers per dag. Dat is op zich nog altijd maar de helft van onze normale capaciteit, we moeten natuurlijk nog altijd rekening houden met de coronamaatregelen die nog steeds van kracht zijn in het park. En dat is een rem op onze bezoekers. We zien wel dat de bezoekers het vertrouwen hebben teruggevonden om terug te keren."

Aquapark

Bij minder weer vinden mensen wel makkelijk de weg naar het Aquapark. Dat was de meeste dagen volzet. Dat betekent zowat 800 bezoekers per dag. En ook daar geldt nog altijd halve capaciteit.

Versoepelingen?

Vanaf 1 september zijn er in heel wat sectoren versoepelingen, maar voorlopig nog niet in de pretparken. "Het is frustrerend omdat we zien aan onze bezoekers dat het voor hen ook moeilijker wordt. Wij zetten extra personeel in, extra security, zij krijgen het ook moeilijk om het verkocht te krijgen. Een versoepeling zou voor ons al een grote hulp zijn. Bijvoorbeeld in de wandelpaden geen mondmasker meer. In de attracties zal dat wel nog een tijdje zo blijven."

Er is overleg tussen de pretparken en minister Demir om er toch nog een aantal versoepelingen door te krijgen vanaf 1 september. Want voor Bellewaerde is zeker de Halloweenperiode nog heel belangrijk. "We hebben zeker geen verlies geleden dit jaar. Maar het kan natuurlijk beter. Ik denk dat we nu op 75 procent zitten van 2019, wat nog een ‘normaal’ jaar was. Het kan beter, maar we mogen niet klagen."

Een bezoek aan een pretpark zoals vroeger, helemaal zonder mondmaskers en afstand houden, dat zal pas voor volgend jaar zijn, denken ze hier.