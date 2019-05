Prestigieuze prijs voor Kulak-economen

De laureaten hebben alle drie hun roots aan de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk. Kulak-prof. Cherchye ligt aan de basis van het Kortrijkse onderzoeksteam samen met prof. De Rock – tegelijk prof aan Kulak en aan de ULB - en met zijn Leuvense collega prof. Vermeulen, die zelf ook aan de Kulak studeerde.

De drie economen ontwikkelden samen een methode of systeem waarmee ze de keuzes van individuele gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen gezinnen op een betrouwbare manier kunnen verklaren én voorspellen. De jury prijst het onderzoek voor de belangrijke maatschappelijke relevantie: het maakt scherpe conclusies mogelijk over de impact van overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een hervorming van de personenbelasting of de wetgeving rond echtscheidingen, op de gezinsbeslissingen en het daarmee gepaard gaande individuele welzijn.

Doel Francqui-Prijs

De Francqui-stichting werd in 1932 opgericht door toenmalig Amerikaans president Herbert Hoover en de Belgische diplomaat Emile Francqui. Beiden investeerden na de Eerste Wereldoorlog in wetenschapsorganisaties om het onderzoek in België te stimuleren. Elk jaar reikt de Stichting een bedrag van 250.000 euro uit, beurtelings aan een wetenschapper uit de exacte wetenschappen, de humane wetenschappen en de biologische- en medische wetenschappen.