Kustbewoners spreken over de zee die in bloei staat. De schuimpartij op het strand is typisch voor de tijd van het jaar. De zee houdt als het ware een lenteschoonmaak. Het schuim is afkomstig van afgestorven algen en wieren. De zee klopt die op en de wind en de stroming voeren het schuim naar het strand. Het ziet er misschien niet aantrekkelijk uit maar schadelijk is het niet. De schuimlaag verdwijnt ook opnieuw vanzelf.