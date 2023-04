Positief advies voor batterijpark in Zeebrugge

Het park van de windmolenparkontwikkelaar zal worden aangesloten op het hoogspanningsstation van Elia om energieoverschotten van de windturbines in de buurt op te slaan. De provincie West-Vlaanderen zal de uiteindelijke beslissing nemen over de omgevingsvergunning.

(lees verder onder de visualisatie)

Het bedrijf wil een park van 100 megawatt of 400 megawattuur. Dat betekent dat de batterijen gedurende vier uur 100 megawatt elektriciteit kunnen afgeven. Gedurende die vier uur voorziet dat 60.000 gezinnen van elektriciteit. "Batterijparken zijn belangrijk om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden", zegt Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. "Zo'n park zorgt voor de opslag van elektriciteit op het moment dat windturbines en zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan wij allemaal nodig hebben. Op het moment dat er minder geproduceerd wordt dan we nodig hebben, geeft het batterijpark de opgeslagen elektriciteit weer vrij. Hoe meer windturbines er gebouwd worden, hoe meer zonnepanelen we plaatsen, hoe meer batterijparken we nodig hebben om de vraag en het aanbod in evenwicht te brengen."