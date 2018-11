Portret: wie is Sander Loones?

Sander Loones wordt met zijn 39 jaar de jongste minister in de regering-Michel. Wat weten we verder nog over deze Oostduinkerkenaar?

Sander Loones zit in het Europees Parlement sinds 2014. Daar volgt hij de dossiers op die ook voor onze provincie van belang zijn, zoals de visserij. Daarvoor was hij aan de slag bij de N-VA-studiedienst en was hij nauw betrokken bij de federale regeringsonderhandelingen.

Binnen zijn partij N-VA bouwt Loones intussen aan een mooi parcours. Hij schopt het tot ondervoorzitter en is één van de vertrouwelingen van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter ziet in hem zelfs zijn opvolger.

Bij de verkiezingen in thuisbasis Koksijde is Loones de grootste uitdager van burgemeester Marc Vandenbussche. ​Loones is de onbetwiste stemmenkampioen, maar toch duwt de burgemeester hem in de oppositie.

De komende maanden moet alles wijken voor het regeringswerk als minister van Defensie. Dat moet zijn naam nog bekender maken, om die dan te verzilveren bij de federale verkiezingen van volgend jaar.