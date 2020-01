De meer dan 5.500 bomen zijn al drie jaar beschermd als historisch landschap. Populieren worden gemiddeld 80 jaar oud en het is de bedoeling om elk exemplaar individueel op te volgen, en waar nodig zieke of beschadigde bomen te vervangen door nieuwe. De opmaak van het beheerplan zal gebeuren in overleg met Nederland en er volgt ook een publieke consultatieronde.

Bekijk ook: