Populaire historicus Harari te gast bij Kulak

Uitzonderlijk bezoek vanmiddag op de Kulak in Kortrijk. De bekende Israëlische historicus Yuval Harari heeft er een lezing gegeven over artificiële intelligentie en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Harari geeft dit jaar maar vier lezingen over de hele wereld, en dus ook in Kortrijk. En dat lokt veel volk naar de aula van de universiteit.

Stormloop

Overal waar Yuval Harari komt spreken, loopt het storm. Gisteren nog meer dan 5.000 geïnteresseerden in Antwerpen en ook de 1.000 plaatsen in de zes aula’s van de Kulak waren in geen tijd volzet.

Harari is wereldwijd bekend van zijn bestsellers Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw, waarin hij zijn kritische mening geeft over ons verleden en vooral onze toekomst. Hij geeft later dit jaar enkel nog lezingen in Tel Aviv en Helsinki.