Populaire gemeentearbeider overleden nadat hij in kanaal belandt

In Mannekensvere bij Middelkerke is vandaag een gemeentearbeider overleden. De man belandde met zijn voertuig in het kanaal in de Monnikenstraat, de oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Twee politiemannen haalden de man uit het water en begonnen met reanimeren. Ondertussen kwamen ook de mugheli en een ziekenwagen ter plaatse. Maar alle hulp kwam te laat, de man haalde het niet. De politiemannen werden zelf naar het ziekenhuis overgebracht met onderkoelingsverschijnselen. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Rudi Bouquez

Het dodelijke slachtoffer is Rudi Bouquez, een populaire gemeentearbeider. Rudi was verantwoordelijk voor de netheid van de hinterlandgemeenten. Hij zou in augustus 57 jaar worden en laat zijn echtgenote Carine na. Rudi werkte sinds 1984 bij de gemeentelijke technische dienst van Middelkerke. Hij trok er dagelijks met zijn kenmerkende driewieler op uit om de straten, plantsoenen en pleinen in het hinterland netjes te houden. Rudi was afkomstig uit Slijpe, maar woonde al een tijdje in Koekelare. Er wordt een rouwregister voor Rudi aangelegd in de gemeentelijke werkhuizen.