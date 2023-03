Poperingse jeugdverenigingen trekken aan alarmbel

De Poperingse jeugdverenigingen zijn het gebrek aan respect door fuifgangers beu. Al jaar en dag organiseren ze verschillende fuiven voor de Poperingse jeugd, maar steeds meer krijgen ze te maken met vandalisme en geweld. Dat schrijven ze in een open brief.

In een open brief roepen de jeugdverenigingen in Poperinge hun fuifgangers op om zich respectvoller te gedragen. In hun brief klagen ze onder meer geweld en vandalisme aan. Vorig weekend werd een van de fuiforganisatoren na een aanvaring met een gebroken neus naar het ziekenhuis afgevoerd.

Geen fuiven meer organiseren

Samen met de gemeente namen ze al maatregelen zoals het plaatsen van extra camera’s, maar dat bleek niet voldoende. Daarom richten ze zich nu tot de fuifgangers zelf. Als dit gedrag niet stopt, dan zien we ons genoodzaakt om geen fuiven meer te organiseren”, klinkt het.

Lees hier de open brief