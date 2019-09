Poperingenaar blijft aangehouden op verdenking van brandstichting

Een vijftigjarige man uit Poperinge blijft aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting in zijn eigen appartement. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. De verdachte blijft de feiten ontkennen.

De brandweer van de zone Westhoek werd afgelopen vrijdag opgeroepen voor een uitslaande brand in Poperinge. Ter plaatse bleek het om een hevige brand in een dakappartement te gaan. De bewoner bevond zich op het terras het gebouw. Met behulp van de ladderwagen kon de brandweer hem in veiligheid brengen.

De man moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen, en hij blijft in de cel. "De verdachte blijft beweren dat het om onopzettelijke brandstichting gaat", zegt Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket. "De brand zou volgens hem ontstaan zijn door een smeulende sigaret. Maar volgens de branddeskundige zijn er voldoende elementen die in de richting van opzettelijke brandstichting wijzen."

Er raakte niemand gewond, alle andere bewoners konden het gebouw op tijd verlaten. Het dakappartement van de verdachte is volledig vernield en ook de andere appartementen liep rook- en waterschade op.