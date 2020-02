Poperinge wil zijn eigen hop

De hoptelers in Poperinge willen tegen 2030 een eigen hopvariëteit die voldoet aan de vraag van vooral kleine huisbrouwerijen.

Onze brouwers voeren nu vaak veredelde hop in vanuit Duitsland, Frankrijk of Tsjechië maar die soorten hebben vaak een patent en zijn dus beschermd. De hopboeren in Poperinge mogen die dus niet telen waardoor ze ook niet kunnen concurreren. Een nieuwe soort moet de toekomst van onze hopboeren verzekeren.

Elien Rosseel, deskundige landbouw Poperinge: “Moesten we een eigen veredelingsprogramma hebben in België kunnen we tegen de brouwers zeggen: ‘wij hebben ook een ideale variëteit met bepaalde eigenschappen en dat zou positief zijn voor de Belgische brouwerijsector.’”

Hop met veel troeven

Met het project Hopbel start een veredelingsprogramma van zowat 10 jaar. Het Instituut voor Landbouw en Visserij, Inagro en nog andere deskundige partners werken er aan mee. De Poperingse hoptelers willen op termijn een hopras met veel troeven. Bart Boeraeve, hopteler Belhop: “Het moet een soort zijn die een smaak heeft die voor jaren goed is. Het mag daarnaast een bitterhop zijn met een redelijk alfagehalte. Maar waarom ook niet denken aan klimaatrobuuste hop, met de oprukkende droogte? En ze moet ook zo ecologisch mogelijk zijn, met een variëteit die minder gevoelig is aan witziekte.”

De Poperingse hop blijft nog altijd een kwaliteitsvol product dat meer en meer zijn weg vindt naar de vele kleine brouwerijen. De hopboeren zelf hopen dat de brouwers hun hop zullen blijven smaken en dat in de toekomst nog meer zullen doen met de nieuwe veredelde Belgische hopvariëteit.