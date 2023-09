Poperinge voert fietszone permanent in

De stad Poperinge heeft besloten om de fietszone in de stadskern ook in de toekomst te behouden. Eén jaar geleden introduceerde het lokale bestuur de fietsvriendelijke verkeersregels als proefproject.

In straten binnen de fietszone mogen auto's fietsers niet inhalen en is de snelheidslimiet dertig km/u. Wie fietst, kan er ook de volledige breedte van de baan gebruiken. Concreet vallen enkele belangrijke straten in het centrum onder de maatregel. Die moet smalle eenrichtingsstraten veiliger maken en fietsen promoten.

Voor- en tegenstanders

De gemeenteraad koos ervoor om het verkeersplan voort te zetten en steunt op een positief advies van de jeugdraad, mobiliteitsraad, seniorenadviesraad en het scholenoverleg. Zij oordelen dat de fietszone het afgelopen jaar Poperinge minder gevaarlijk en rustiger heeft gemaakt. Onder de inwoners zijn de meningen verdeeld. De meeste fietsers uit de 651 reacties op de stadswebsite staan logischerwijs achter het verkeersregime terwijl automobilisten het eerder afkeuren.

Klachten over de fietszone wijt de stad meer aan fietsers die de basisregels niet respecteren. Die acties frustreren autobestuurders maar zijn volgens de gemeenteraad niet de schuld van de gewijzigde verkeerssituatie. Uiteindelijk houdt de stad vast aan de huidige fietszone en breidt het die niet uit.