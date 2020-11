Poperinge verstrengt maatregelen na desastreuze cijfers

De besmettingscijfers evolueren er de laatste twee weken bijzonder slecht. De stad bekleedt op vandaag de tweede plaats in Vlaanderen in het aantal besmettingen omgerekend per 100.000 inwoners. Daarom moet er vanaf vandaag overal in de bebouwde kom een mondmasker worden gedragen op het openbaar domein. Er zijn ook geen activiteiten voor kinderen onder de twaalf. Ook de reguliere werking van die verenigingen wordt stilgelegd. En alle socio-culturele en indoor sportinfrastructuur wordt gesloten voor het publiek. Begin december volgt een evaluatie van de cijfers.