In Poperinge wordt afscheid genomen van Graaf Henri d'Udem d'Acoz in de Sint-Bertinuskerk. De voormalige burgemeester van Poperinge overleed maandag op 87-jarige leeftijd.

De plechtigheid begon om 11 uur. Het is een sobere plechtigheid waarbij familie, vrienden, oud-collega's en inwoners een laatste groet brengen aan de overleden oud-burgemeester. Vooraan staat een grote bloemenkrans van de Koning en de Koningin.

Henri d’Udekem d’Acoz was 10 jaar lang burgemeester van Poperinge en eerder van Proven. Hij overleed in z'n kasteel Couthof in Proven.

