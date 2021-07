Het pop-uprecreatiepark Dadipark in Dadizele is een overdonderend succes geworden. Op drie weken tijd kwamen naar schatting een kleine 20.000 bezoekers langs.

Met een maximale capaciteit van 400 mensen, is dat enorm. Bij mooi weer stond er vaak een wachtrij. Gratis en zonder reservatie was dit voor heel wat mensen ook het moment om wat nostalgie een plaats te geven. In 2002 sloot het oude dadipark de deuren, bijna 20 jaar terug. Of er een verlengstuk komt van het pop-up Dadipark is nog niet beslist.

