Pop-up bioscoop in Knokke-Heist geopend

In Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke- Heist is een pop-up bioscoop geopend, met de vertoning van drie films per dag, en dat tot en met 27 augustus.

De blockbusters ‘Barbie’en ‘Mission Impossible, Dead Reckoning Part One’ staan onder meer op het programma, net als de nieuwe film van Wes Anderson, ‘Asteroid City’ en ‘Oppenheimer’ van Christopher Nolan.

'Lumière aan zee' in Cultuurcentrum Scharpoord telt 426 zitjes. Benny Salaets, CEO van Lumière: “Wij gingen graag in op de uitnodiging van de gemeente Knokke-Heist om het cultuurcentrum in de zomermaanden om te vormen tot een pop-upcinema. Zo kunnen wij ons publiek op vakantie volgen, een extra ontspanningsaanbod aan de kust creëren en nieuwe bezoekers met Lumière laten kennismaken.”

Astrid Mestdach, schepen van cultuur Knokke-Heist: “Knokke-Heist, beleving op haar best’, dat is de nieuwe slogan van de gemeente, en daar hoort film zeker bij. Toegankelijke ontspanning en cultuur, mooie en spannende verhalen beleven, voor inwoner en bezoeker, vlakbij het strand en het bruisende centrum. We zijn verheugd in Lumière de juiste partner gevonden te hebben om ons aanbod uit te breiden en er samen een nóg mooiere zomer van te maken.”