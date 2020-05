Poolse twintiger sterft bij zwaar ongeval in Ardooie

Bij een ongeval in Ardooie kwam in de nacht van zaterdag op zondag een Poolse twintiger om het leven. Dat bevestigt de politie.

In Ardooie, langs de Roeselaarsestraat in de wijk De Tassche gebeurde zondagochtend rond 3.30 uur een zwaar ongeval. Daarbij kwam een Poolse man (25) om het leven. De jongeman zat als passagier in de wagen van een Poolse vriend (23), die vanuit Roeselare in de richting van Tielt reed. Op wijk De Tassche liep het verkeerd.

De auto miste een bocht en belandde tegen een elektriciteitspaal. De passagier overleed ter plaatse. De chauffeur geraakte lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Het betreft twee seizoensarbeiders.