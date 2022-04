Poolse bevrijder Maczek geëerd in Tielt met tentoonstelling

In Tielt loopt de gratis expo ‘Generaal Maczek, Tielts ereburger’. De Poolse bevelhebber en zijn Eerste Pantserdivisie hebben in 1944 heel wat West-Vlaamse gemeenten bevrijd van de Duitse bezetter, begin september was het de beurt aan Tielt.

Uit dankbaarheid kreeg Maczek drie maanden na de bevrijding al het ereburgerschap van Tielt toegekend. Op vandaag is de Poolse generaal de enige ereburger van de Europastad.

De Expo brengt niet alleen het militaire verhaal, maar de hele levenswandel. Dirk Verbeke, curator: "De mens Maczek wordt belicht. Ook zijn familie, vrouw, zijn ballingschap in Schotland. Ook nevenaspecten zoals straatnamen en standbeelden komen aan bod in de expo."

Maczek werd tientallen jaren uit de geschiedenisboeken geschrapt onder het communistisch regime. Onder het huidige nationalistische bewind wordt hij weer op een voetstuk gezet. Er zijn herinneringsplechtigheden, en er worden zelfs scholen naar hem vernoemd.

De expo is in elk weekend in de namiddag gratis toegankelijk van 14u tot 17u, en dat nog tot en met zondag 8 mei, in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren in Tielt.