"Ponton voor transmigranten mag naar Zeebrugge komen"

Lijsttrekker Pol Van Den Driessche van de Brugse N-VA is voorstander van de komst van een ponton in Zeebrugge dat als gesloten centrum voor transmigranten kan dienen.

Dat heeft hij gisteren gezegd in een kiesdebat op de VRT. " Dat zou een bijzonder sterk ontradend signaal geven aan al die vreselijke mensensmokkelaars: wie wordt opgepakt in of rond Zeebrugge, weet dat hij stante pede op dat nabijgelegen ponton wordt vastgezet. Samen met de verhoogde repressieve aanpak door de politie kan en zal dit de migrantenstroom naar Zeebrugge verminderen en hopelijk ook stoppen. Wij willen dus dat de mensensmokkelaars het zo moe worden dat ze Zeebrugge schrappen".

Minister Jambon onlangs besliste extra agenten in te zetten, maar er is ook een gebrek aan opvangcapaciteit voor de opgepakte transmigranten. Binnen de federale regering wordt gezocht naar meer plaatsen. Zo stelde staatssecretaris Francken onder meer de huur voor van een Nederlands ponton dat als gesloten centrum kan dienen.