Pompoenen vliegen met Halloween de deur uit

Het is bijna herfstvakantie, Halloween ook en net daarom stijgt de vraag naar pompoenen de laatste jaren sterk. Dat merken ze ook bij Pompoenerie ’t Platshof in Stavele, bij Alveringem.

Tienduizenden pompoenen per jaar kweken ze, in zowat honderd soorten. De bekend oranje pompoenen voor Halloween, die zijn al bijna allemaal de deur uit. Dries Maes, Pompoenerie ’t Platshof: "We merken toch een verschil bij vroeger. Vroeger was Halloween minder een thema, maar de laatste jaren zien we toch wel een stijgende vraag."

Voor alle duidelijkheid: bij Dries en zijn familie is het kweken van pompoen eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby, al van jongs af aan. Al is bij oogsttijd elke helpende hand welkom. Zo kwamen de leerlingen van het Bertinuscollectief vanmiddag helpen bij het oogsten van een veld vol butternuts, één van de 100 pompoensoorten die ze kweken."