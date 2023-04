Polsbreuk voor Xandro Meurisse na val

Xandro Meurisse uit Zwevegem heeft zondag bij een valpartij in de Amstel Gold Race een polsbreuk opgelopen. Dat bevestigt zijn team Alpecin-Deceuninck.

De 31-jarige renner was betrokken bij de massale tuimelperte in de afdaling van de Loorberg. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, waar uit onderzoek bleek dat Meurisse een meervoudige maar niet-verplaatste breuk in de linkerpols heeft opgelopen.

Geen ingreep

Meurisse moet niet onder het mes maar zal de komende tien dagen wel een open gipsverband dragen. Daarna kunnen de eerste stappen in de behandeling worden gezet, meldt zijn ploeg.

Klaarstomen voor trainingskamp

Het doel is hem klaar te stomen voor het trainingskamp van Alpecin-Deceuninck eind mei.

Xandro Meurisse is bezig aan zijn derde seizoen bij Alpecin. Daarvoor droeg de West-Vlaming jarenlang het shirt van Wanty. Hij won onder meer de Druivenkoers in Overijse (2018), de Ronde van Murcia (2020) en de Ronde van Veneto (2021).