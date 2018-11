Ze zetten 25 agenten en enkele speurhonden in. Er werd onder meer gezocht op de snelwegparking in Marke, de industriezone Lar in Rekkem, het station van Kortrijjk en de industrieterreinen Wevelgem-Zuid en Kuurne. In Wevelgem werden negen migranten opgepakt in de buurt van het bedrijf Alpro. Ze waren daar uit een vrachtwagen gestapt. Het gaat om Eritreërs. De politie trof ook een ander persoon zonder papieren aan en vier mensen die geseind stonden, onder meer voor tal van misdrijven.