Politiezones doen er alles aan om partnergeweld te bestrijden. Zo heeft de zone Westkust als eerste in de provincie 3 mobiele tele-alarmen waarbij slachtoffers meteen de politie kunnen waarschuwen als een ex-partner gewelddadig wordt.

Een nieuwe theatervoorstelling moet de agenten van de politiezones Westkust, Spoorkin en Polder ook nog vertrouwder maken met de problematiek.

De vermoorde vrouw uit Wevelgem werd al lange tijd lastiggevallen door haar ex. Ook dreigde hij meermaals dat hij haar iets zou aandoen. Feiten blijven vaak onder de radar omdat slachtoffers te laat om hulp vragen uit angst of schaamte. Daarnaast is het belangrijk dat de politie meteen gepast kan reageren bij meldingen.

